ريابكوف وتريسي يبحثان مسألة الحد من الأسلحة

عقد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، لقاء مع السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي بحثا خلاله مسائل الحد من الأسلحة.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: "في 31 يناير الجاري التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي. وخلال المحادثات تمت مناقشة بعض القضايا الحيوية المتعلقة بالحد من الأسلحة.

وهذا هو ثاني لقاء بين ريابكوف وتريسي منذ بداية الأسبوع الجاري. وأمس الاثنين سلمت تريسي نسخا من أوراق اعتمادها إلى ريابكوف.

المصدر: نوفوستي