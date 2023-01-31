كوريا الجنوبية.. رئيس شركة ملابس داخلية يعترف بتسليم 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية

قال الرئيس السابق لمجموعة "سانغ بانغ-وول" الكورية الجنوبية لصناعة الملابس الداخلية، كيم سونغ-تيه، إنه سلم 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية للمساعدة بالترويج لمشروع المزرعة الذكية.

وأدلى كيم الذي تم القبض عليه في تايلاند في مطلع يناير بعد شهور من الفرار، بتصريحات مثيرة للجدل أثناء استجوابه من قبل وكلاء النيابة.

وأصدرت محكمة منطقة سوون مذكرة توقيف في حق كيم في يوم 20 يناير بتهم متعددة بما في ذلك الاختلاس والرشوة والتحويل غير القانوني للأموال إلى كوريا الشمالية.

سبق أن قال كيم لوكلاء النيابة إنه سلم فقط 5 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية في مناسبتين في يناير ونوفمبر من عام 2019 لمتابعة الحقوق في الأعمال للتعاون الاقتصادي مع كوريا الشمالية. إلا أنه كشف عن تحويل إضافي قدره 3 ملايين دولار إلى بيونغ يانغ وعن أسباب التحويل النقدي عندما طرحت النيابة العامة وثائق أخرى ذات صلة.

ووفقا للمسؤولين، قال كيم إنه تم تسليم 5 ملايين دولار إلى بيونغ يانغ فيما يتعلق بمشروع المزرعة الذكية لإقليم كيونغكي في كوريا الشمالية وتسليم 3 ملايين دولار إضافية من أجل تسهيل زيارة لي جيه-ميونغ، حاكم الإقليم آنذاك إلى الشمال.

وبناء على تصريحات كيم المزعومة، من المتوقع أن يوسع وكلاء النيابة تحقيقهم في سبب تسليم كيم والمجموعة مبلغا كبيرا من الأموال إلى كوريا الشمالية نيابة عن حاكم إقليم كيونغكي "لي".

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينظر وكلاء النيابة فيما إذا كان لي، وهو الآن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، على علم بالتحويلات النقدية إلى كوريا الشمالية.

وكان لي قد شغل منصب حاكم إقليم كيونغكي في الفترة من 2018 إلى 2021. وقد بدأ الإقليم في الدفع باتجاه المشروع التعاوني في مزرعة ذكية في كوريا الشمالية في عام 2018.

المصدر: "يونهاب"