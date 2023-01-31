إسرائيل: اعتقال 4 أشخاص بشبهة طباعة أسلحة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، اعتقال أربعة مشتبه في قيامهم بإنتاج وتهريب أسلحة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن المشتبه بهم من سكان القدس الشرقية وهم متهمون بالاستيراد غير القانوني للأسلحة من الصين والولايات المتحدة، فضلا عن إنتاج أسلحة لأغراض التهريب.

وبالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة والذخيرة، تمت مصادرة طابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم في تصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى مخزون من المخدرات غير المشروعة.

المصدر: "جيروزاليم بوست"