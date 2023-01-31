ستولتنبرغ: فوز روسيا في أوكرانيا سيشكل "رسالة خطيرة"

اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن نجاح العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا سيكون بمثابة "رسالة خطيرة" للزعماء "الاستبداديين" في جميع أنحاء العالم.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستولتنبرغ خلال زيارة لقاعدة إيروما الجوية البايانية شمال طوكيو اليوم الثلاثاء.

وقال ستولتنبرغ: "إذا فاز الرئيس (فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فستكون هذه مأساة للأوكرانيين وفي نفس الوقت ستكون رسالة خطيرة جدا للقادة الاستبداديين في جميع أنحاء العالم، مفادها أنهم إذا استخدموا القوة العسكرية، فيمكنهم تحقيق أهدافهم.. لذلك، فإن الحرب في أوكرانيا تعنينا جميعا".

في الآونة الأخيرة، تعمل اليابان بنشاط على توسيع التعاون مع حلف شمال الأطلسي. وفي العام الماضي، أصبح كيشيدا أول رئيس حكومة ياباني يحضر قمة الناتو. بعد ذلك، قررت الخارجية اليابانية جعل ممثليتها لدى الناتو مؤسسة مستقلة من خلال فصلها عن سفارتها في بروكسل.

وانطلق ستولتنبرغ، الذي يقوم حاليا بجولة آسيوية، في زيارة رسمية إلى اليابان، حيث سيلتقي اليوم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. ووصل الأمين العام لحلف الناتو إلى اليابان قادما من كوريا الجنوبية، حيث عقد اجتماعات مع قيادة البلاد ودعا سيئول الى توسيع المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

وأكدت موسكو مرارا أنها تخوض العملية العسكرية الخاصة من أجل حماية سكان دونباس وإزالة التهديدات التي تستهدف أمن روسيا من أراضي أوكرانيا، واتهمت الغرب بشن حرب هجينة على روسيا باستخدام نظام كييف.

المصدر: "تاس"