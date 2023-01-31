جنرال أمريكي متقاعد: الجيش الأمريكي يتخلف في عدد من صنوف الأسلحة وغير جاهز لمواجهة نظيره الصيني

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد جاك كين، إن جيش الولايات المتحدة ليس مستعدا بالقدر الكافي الذي يسمح له بخوض حرب مع الصين.

وأضاف الجنرال المتقاعد في حديث لقناة "فوكس بيزنس": "لسنا مستعدين كما ينبغي لخوض هذه الحرب. ليس لدينا ردع عسكري فعال في المنطقة. الصين لديها عدد أكبر من السفن وعدد أكثر من الطائرات الحربية والصواريخ، مما هو متوفر لدى الجيش الأمريكي".

في وقت سابق، ذكرت شبكة NBC أن الجنرال مايك مينيهان وهو من كبار ضباط سلاح الجو الأمريكي، أرسل مذكرة إلى مرؤوسيه تشير إلى أن الولايات المتحدة ستدخل في حرب مع الصين في غضون عامين.

ويرى الجنرال أن الصين، ستحاول استغلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 لفرض سيطرتها على تايوان.

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وأشار الضابط الأمريكي إلى أن، تايوان كذلك ليست مستعدة "بالشكل المناسب" للنزاع مع بكين.

وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لتايبيه في أوائل أغسطس 2022.

ومن جانبها أدانت الصين، زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها إحدى مقاطعاتها، واعتبرت الزيارة تحريضا أمريكيا لانفصال تايبيه عن بكين.

المصدر: نوفوستي