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باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد بيشاور الى 83 قتيلا

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باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مسجد بيشاور الى 83 قتيلا
AP
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ارتفعت حصيلة تفجير المسجد التابع لشرطة بيشاور في شمال غرب باكستان إلى 83 قتيلا، وفق ما أعلن مسؤول في إحدى المستشفيات المحلية اليوم الثلاثاء.

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وصرح محمد عاصم خان، المتحدث باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في بيشاور، لوكالة "فرانس برس" أن مزيدا من الجثث وصلت ليلا الى المستشفى.

وأفادت حصيلة سابقة بمقتل 33 شخصا وإصابة حوالى 150 آخرين بجروح جراء انفجار وقع أثناء صلاة العصر أمس الاثنين، وأدى إلى انهيار جزء من المبنى.

وحسب الشرطة، فقد وقع الانفجار في الصف الثاني من المصلين المتجمعين للصلاة، وكانت فرق تفكيك القنابل تتحقق من احتمال أن يكون انتحاري قد نفذ الهجوم.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الحادث.

المصدر: أ ف ب

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