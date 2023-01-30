أنقرة: الإجراءات الأمنية في تركيا عند أعلى مستوى عقب حوادث إحراق القرآن

أعلنت وزارة الداخلية التركية تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد عقب حرق القرآن في السويد وهولندا والدنمارك، "تحسبا لأي استفزازات محتملة".

وقالت الوزارة في بيان إن المعلومات الاستخباراتية التي يتم إرسالها إلى تركيا من وقت لآخر في نطاق التحذير الأمني ​​تتم دراستها بدقة.

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وأضاف البيان أن الوزارة تلقت سابقا تحذيرات أمنية من دولة صديقة حول بعض الأشخاص، وأن السلطات التركية أوقفت هؤلاء الأشخاص ولم تعثر في حوزتهم على أسلحة أو ذخائر.

وأشارت إلى أنها قيّمت المعلومات التي تفيد بأن تنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" و"داعش"، تبحث عن وسائل للقيام بأعمال إرهابية في العديد من الدول بذريعة الرد على حرق القرآن في السويد والدنمارك وهولندا.

وقبل نحو أسبوع حذرت عدة دول مواطنيها من السفر إلى تركيا بداعي احتمال وقوع هجمات إرهابية فيها إثر الاستفزازات التي حصلت في السويد ضد القرآن.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية