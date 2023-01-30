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ماكرون: الأسلحة المقدمة لأوكرانيا يجب ألا تستهدف روسيا

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ماكرون: الأسلحة المقدمة لأوكرانيا يجب ألا تستهدف روسيا
Legion-Media Lex Van Lieshout Fotografie/ANP/Sipa USA
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا يجب ألا تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه في لاهاي، يوم الاثنين، إن "أحد معايير توريد الأسلحة هو أنها يجب ألا تؤدي إلى تصعيد النزاع".

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وتابع: "أي أن الأسلحة التي نقدمها يجب ألا تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية".

ويأتي ذلك على خلفية قرار عدد من الدول الغربية تزويد أوكرانيا بدبابات غربية الصنع بعد نفاد مخزونها من الدبابات السوفيتية، بينما تقول أوكرانيا إنها تحتاج أيضا إلى الطائرات وصواريخ بعيدة المدى.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن بعض الدول، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة، لا تستبعد تزويد أوكرانيا بالطائرات، فيما أعلنت ألمانيا رفضها ذلك.

المصدر: نوفوستي

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