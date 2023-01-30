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سيناتورة أمريكية: فكرة غزو أوكرانيا للقرم بمساعدة الولايات المتحدة "جنون تام"

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سيناتورة أمريكية: فكرة غزو أوكرانيا للقرم بمساعدة الولايات المتحدة
Sputnik
سيفاستوبول، القرم، روسيا
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وصفت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، فكرة غزو أوكرانيا شبه جزيرة القرم بمساعدة الولايات المتحدة بالـ"الجنون التام".

وقالت تايلور غرين: "جنون كامل! الآن يقول دعاة الحرب في الولايات المتحدة أنه من أجل حماية أوكرانيا، يجب أن تغزو كييف شبه جزيرة القرم وتأخذها من روسيا. وكل هذا بقيادة، وتمويل، ودعم الولايات المتحدة، وكذلك المعدات العسكرية، وبالطبع الأسلحة".

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وأفادت صحيفة "ذا أميريكان كونسيرفيتيف" في مقال نشرته بوقت سابق، بأن مخطط كييف للاستيلاء على شبه جزيرة القرم، محكوم عليه بالفشل، لأن سكان القرم يريدون أن يكونوا جزءا من روسيا.

المصدر: نوفوستي

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