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إصابة شخص بعملية طعن بالقرب من مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في بروكسل (صور + فيديو)

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إصابة شخص بعملية طعن بالقرب من مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في بروكسل (صور + فيديو)
إصابة شخص في عملية طعن بالقرب من مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في بروكسل
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أصيب شخص بجروح بهجوم بسكين نفذه رجل في محطة للمترو بحيّ المؤسسات الأوروبية في بروكسل مساء الاثنين.

وقال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على "تويتر" "هجوم بسكين في محطة شومان.. التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة أتاح توقيف المهاجم بسرعة".

من جهتها، قالت الشرطة الفدرالية لوكالة فرانس برس إن شخصا أصيب بجروح في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، من دون مزيد من المعلومات عن دوافع المهاجم.

من ناحيته، قال مكتب المدعي العام الفدرالي إنه حتى الآن لم يطلب منه وضع يده على القضية.

وشاهد صحفي في وكالة "فرانس برس" تصادف وجوده في المكان، عددا من عناصر الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصة في محطة مترو شومان التي تبعد بضع عشرات من الأمتار من مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

ورأى الصحفي امرأة تناشد الركاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلح بسكين في الداخل.

المصدر: أ ف ب

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