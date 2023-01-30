الخارجية الأوكرانية تنفي معرفتها أسباب الانفجار في الموقع العسكري بإيران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن وزارته ليس لديها معلومات عن أسباب الانفجار في الموقع العسكري الإيراني بمدينة أصفهان مؤخرا.

وكتب نيكولينكو على فيسبوك: "لا نعرف سبب الانفجارات في المواقع الإيرانية".

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وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن مستشار الرئيس الأوكراني على موقع "تويتر"، نصا يمكن أن يفهم كضلوع لكييف في الهجوم على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط إيران.

وكتب بودولياك: "منطق الحرب مميت ولا هوادة فيه، وهو يصدر فواتير قاسية لأمرائها والمتواطئين"، مضيفا: "ليلة انفجارات في إيران (مع استهداف) مصانع المسيرات والصواريخ ومصافي النفط. سبق وجاء تحذير من أوكرانيا"، في إشارة إلى تغريدة له من 24 ديسمبر، اتهم فيها إيران بالتخطيط "لزيادة إمدادات الصواريخ والمسيرات لروسيا".

ودعا للتخلي عن "العقوبات الدولية غير العاملة ومفهوم القرارات الأممية الباطل، والانتقال إلى أدوات أكثر قوة تدميرية مثل القضاء على المصانع واعتقال الموردين".

ومن جهتها، حذرت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أوكرانيا من تبعات "تواطئها" المحتمل في الهجوم الذي استهدف عددا من المواقع العسكرية في إيران.

وقالت "نور نيوز في مقال لها اليوم الاثنين" إن "إطلاق مثل هذه التصريحات من قبل مسؤول أوكراني والقبول الضمني لمشاركة هذا البلد الانتقامية في حادث مساء السبت في مجمع ورش العمل التابع لوزارة الدفاع في أصفهان هو قبول بالمسؤولية يمكن أن تكون له عواقب قانونية كبيرة على كييف".

المصدر: تاس