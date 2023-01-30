السفارة الروسية بلندن: تصريحات جونسون عن بوتين ستؤدي إلى المزيد من التصعيد

أكدت السفارة الروسية في لندن أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستؤدي إلى المزيد من التصعيد في أوروبا.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها، يوم الاثنين: "نود التأكيد أن هذه التصريحات، بما فيها حديث رئيس لجنة شؤون الدفاع بمجلس العموم البريطاني توبياس ألوود عن ضرورة مواجهة روسيا، تؤدي فقط إلى المزيد من تصعيد التوتر السياسي والعسكري الحاد في القارة الأوروبية، وتعميق المجابهة التي تنخرط فيها بريطانيا أكثر فأكثر يوما بعد يوم".

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وأشارت السفارة إلى أن "بوريس جونسون مع انتهاكه لسرية المفاوضات بين الزعيمين، شوه معناها، وفسرها بطريقة عكسية".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني السابق صرح بأن الرئيس الروسي "هدده باستخدام الأسلحة النووية ضد بريطانيا" في اتصال هاتفي بينهما عشية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف صحة تصريحات جونسون، مشيرا إلى أن بوتين تحدث عن الخطر الذي يمثله على موسكو نشر الصواريخ قرب حدود روسيا.

المصدر: نوفوستي