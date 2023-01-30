الاتحاد الأوروبي يعلق على حادثة استهداف مستودع الذخيرة في أصفهان

صرحت المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك معلومات حول الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف مستودع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، فجر الأحد.

وأكد ممثل إدارة الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف المعنية، إلى وقف التصعيد في إيران.

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وأضاف: "لا معلومات لدينا حول الجهة المسؤولة عن الهجوم في أصفهان، ولا نعلم ما الذي حدث بالضبط، لكننا نراقب المعلومات الواردة ونحللها، ومن المهم جدا بالنسبة لنا تجنب التصعيد في المنطقة، ونحث جميع الجهات المعنية، على تجنب القيام بأية أعمال من شأنها رفع وتيرة التصعيد في إيران".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، وثق لحظة وقوع انفجار كبير هز مدينة أصفهان فجر الأحد، وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أنه تم استهداف أحد مستودعاتها في أصفهان، باستخدام 3 مسيرات رباعية، كانت تحمل قنابل صغيرة، وفي ذات الليلة وقع انفجار آخر شمال غرب إيران، أسفر عن حريق في مصنع لزيوت المحركات.

المصدر: نوفوستي