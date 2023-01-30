السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو تسلم أوراق اعتمادها

سلمت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، لين تريسي، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أوراق اعتمادها.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى موسكو، في بيانها عبر "تلغرام"، بأن تريسي عقدت أول اجتماع لها كسفيرة للولايات المتحدة لدى موسكو، مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، وسلمته أوراق اعتمادها.

وأضافت السفارة، أن تريسي تولي اهتماما خاصا للحفاظ على الحوار بين موسكو وواشنطن، في ظل التوتر الكبير في العلاقات بين البلدين، وكذلك موضوع المعتقلين الأمريكيين لدى روسيا.

إقرأ المزيد

يذكر أن لين تريسي، تعتبر أول امرأة تشغل منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، وشغلت عدة مناصب منها، مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا في الخارجية الأمريكية، وشغلت منصب نائب السفير الأمريكي لدى موسكو، جون تيفت، بين عامي 2014 -2017، وسفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ العام 2019.

كما شغلت تريسي، عدة مناصب إدارية في وزارة الخارجية الأمريكية، ومجلس الأمن القومي، وهي مختصة بمنطقة آسيا الوسطى.

حصلت ترسي على شهادة البكالوريوس في جورجيا، إبان الحقبة السوفيتية في فترة الثمانينيات، وهي تجيد اللغة الروسية بشكل جيد.

وتجدر الإشارة إلى أن منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، كان شاغرا منذ مغادرة السفير السابق، جون ساليفان، في الـ 4 من سبتمبر 2022.

المصدر: نوفوستي