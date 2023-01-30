سوناك يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد بعد إقالة الزهاوي

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمكافحة الفساد الحكومي واستعادة "النزاهة" بعد أن أقال رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي، بسبب شؤونه الضريبية.

وقال سوناك إنه اتخذ قرارا" بإقالة رئيس حزب المحافظين بعد أن وجد مستشاره المستقل لشؤون الوزراء، انتهاكات "خطيرة" للقانون الوزاري، مشيرا إلى أنه تصرف "بشكل حاسم" عندما أمر بالتحقيق بعد أن تبين أن الزهاوي دفع غرامة قدرها مليون جنيه إسترليني للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا HMRC.

ولدى سؤاله عن سبب مواجهة العديد من كبار المحافظين لمشكلة اتباع القواعد، قال سوناك: "الأشياء التي حدثت قبل أن أصبح رئيسا للوزراء لا يمكنني فعل أي شيء حيالها.. أعتقد أنه يمكنك محاسبتي على كيفية التعامل مع الأمور التي تحدث في ولايتي"، مضيفا: "كما رأيتم مع الزهاوي، طلبت من المستشار المستقل النظر في الأمر على الفور، وتصرفت بناء على النتائج التي توصل إليها على الفور".

وشدد سوناك على أنه سيتخذ "أي خطوات ضرورية لإعادة النزاهة مرة أخرى إلى العمل السياسي"، مؤكدا أن "النزاهة مهمة بالنسبة لي".

المصدر: "الإندبندنت"