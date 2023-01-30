لافروف: مرتاحون لمستوى التعاون العسكري التقني مع باكستان
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات بينهما في موسكو اليوم الاثنين.
لافروف: مرتاحون لمستوى التعاون العسكري التقني مع باكستان
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