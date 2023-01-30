يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات بينهما في موسكو اليوم الاثنين.

لافروف: مرتاحون لمستوى التعاون العسكري التقني مع باكستان

لافروف: روسيا وباكستان تبحثان إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما

لافروف: ناقشنا نهج الغرب تجاه الأزمة في أوكرانيا والحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا

وزير الخارجية الباكستاني: العلاقات الروسية الباكستانية تخدم الأمن الدولي وسنعمل على تعميقها

وزير الخارجية الباكستاني: روسيا لاعب مهم في آسيا الوسطى

لافروف: إيران ستنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو دائم وكذلك بيلاروس