الخارجية الروسية تعلق على عزم واشنطن نشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية

أعلنت الخارجية الروسية أن النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية سيؤدي لعواقب سلبية، مؤكدة أن موسكو ستضطر لأخد هذا السيناريو في تخطيطها الدفاعي بعين الاعتبار.

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وجاء في ردود وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي تم نشرها اليوم الاثنين في موقع الخارجية الروسية والتي وردت في المؤتمر الصحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022: "ستؤدي عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية - وهو الأمر الذي بدأت الجمهورية الكورية تناقشه بشكل مفتوح - إلى عواقب سلبية للغاية، ويجب أن تؤخذ هذه الخطوة في الاعتبار حتما في التخطيط الدفاعي لروسيا والصين كما أعتقد".

المصدر: تاس