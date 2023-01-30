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الخارجية الروسية تعلق على عزم واشنطن نشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية

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الخارجية الروسية تعلق على عزم واشنطن نشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلنت الخارجية الروسية أن النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية سيؤدي لعواقب سلبية، مؤكدة أن موسكو ستضطر لأخد هذا السيناريو في تخطيطها الدفاعي بعين الاعتبار.

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وجاء في ردود وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي تم نشرها اليوم الاثنين في موقع الخارجية الروسية والتي وردت في المؤتمر الصحفي حول نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022: "ستؤدي عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية - وهو الأمر الذي بدأت الجمهورية الكورية تناقشه بشكل مفتوح - إلى عواقب سلبية للغاية، ويجب أن تؤخذ هذه الخطوة في الاعتبار حتما في التخطيط الدفاعي لروسيا والصين كما أعتقد".

المصدر: تاس

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