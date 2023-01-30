الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة سوري اعتقل قرب الحدود في منطقة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وفاة المواطن السوري الذي تم اعتقاله قرب الحدود في منطقة الجولان أمس، متأثرا بجراحه.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات أظهرت أن نشاطه لم يكن بهدف تنفيذ عملية، ويجري التحقيق في الحادث.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس الأحد أن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت مسلحين يجتازان خط الحدود من الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية ويقتربان من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان حيث تم استدعاء قوة عسكرية الى المكان والتي باشرت من جانبها بتطبيق أنظمة توقيف المشتبه فيهما ورصدت الإصابة".

ولفت المتحدث إلى أن الوحدات قامت بتقديم الإسعاف الطبي الأولي.

المصدر: RT