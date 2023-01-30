جنوب إفريقيا.. قتلى في إطلاق نار جماعي بحفل عيد ميلاد

قالت الشرطة في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، في إطلاق نار جماعي في حفلة عيد ميلاد في مقاطعة كيب الشرقية.

وأوضحت شرطة جنوب إفريقيا، في بيان، أن الحادث وقع عندما حضر اثنان من المسلحين كضيوف لحفلة عيد ميلاد.

وقالت الشرطة إنه لم تجر اعتقالات بعد، وأنهم كانوا يحققون في الظروف المحيطة بالحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة بريسيلا نايدو إن الشرطة ما زالت تحاول جمع المعلومات حول الحادث الذي وقع مساء الأحد، مشيرا إلى أنه "ليس لدينا الكثير من المعلومات حتى الآن ، لكنه كان إطلاق نار جماعي. لم يعرف في هذه المرحلة عدد المسلحين المتورطين أو الدافع".

المصدر: "الإندبندنت" + heraldlive