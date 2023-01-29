"وول ستريت جورنال": قوات كييف تسيطر على طريق واحد فقط إلى أرتيوموفسك

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن الجيش الأوكراني، أن قوات كييف لم تعد تسيطر إلا على طريق واحد إلى أرتيوموفسك (باخموت) مع تقدم الجيش الروسي المستمر.

وسبق للقائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين وقال إن الجيش الأوكراني لم يعد يسيطر إلا على طريق واحد يودي إلى أرتيموفسك.

وفي 27 يناير أعلن قائد قوات "أحمد" الخاصة الروسية، أبتي علاء الدينوف، أن الوضع في أرتيوموفسك قريب من الحسم وتحرير كافة مناطق المدينة الاستراتيجية الهامة.

المصدر:RT