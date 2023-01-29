حركة "الشباب" تستهدف مروحية روسية تشارك بمهمة إنسانية في الصومال

أعلنت سفارة روسيا في جيبوتي تعرض مروحية روسية تابعة لشركة "يوتاير" تشارك في مهمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة للاستهداف في الصومال من تنظيم "الشباب" الإرهابي.

وقالت السفارة: "تم استهداف مروحية روسية تابعة لشركة "يوتاير" في المطار الدولي لمدينة مقديشو (جمهورية الصومال)، كانت متوقفة في ساحة انتظار، للمشاركة في عمليات النقل الجوي للبعثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الصومال".

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وأضافت: "أصيبت المروحية بأضرار طفيفة ولم يسفر الحادث عن أضرار بشرية، ويواصل الطيارون الروس العمل بشكل طبيعي".

وأشارت إلى أن المعطيات أولية تدل على أن حركة "الشباب" الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة والتي تنشط في الصومال هي التي تقف وراء الهجوم.

وتابعت السفارة "التحقيق جار حاليا".

ووقع الحادث في 23 يناير، لكن لم يتم الإعلان عنه إلا الآن.

المصدر: نوفوستي