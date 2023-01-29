الرئاسة الأرمنية: السيسي أعرب عن استعداد مصر للتوسط بين يريفان وباكو

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استعداد بلاده للتوسط بين أرمينيا وأذربيجان، حسبما أفادت الرئاسة الأرمنية عقب لقاء السيسي مع نظيره الأرمني فاهاكن خاتشاتوريان بيريفان اليوم.

ونقلت الرئاسة الأرمنية عن السيسي قوله في الاجتماع مع خاتشاتوريان: "خلال محادثة معكم، أشرت إلى أن لنا موقفا محايدا من قضية النزاع الأرمني الأذربيجاني، وبهذا المعنى، إذا قبلتم وساطتنا وتريدون منا التوسط أو القيام بهذا الدور، فإننا مستعدون".

بدوره، قال خاتشاتوريان إن "مصر قوة عظمى في منطقتها، ومن المعروف أيضا أن لديها خبرة واسعة في جهود الوساطة، والأهم أنها تقدم مصالح أجندة السلام".

وأضاف: "نحن متشابهون إلى حد كبير في ذلك، متشابهون في التفكير من حيث السعي للتعايش السلمي مع الجيران.. إن سياسة جمهورية أرمينيا هي تحقيق السلام في المنطقة والعيش حياة سلمية ومزدهرة مع الجيران".

واستدرك قائلا: "أنا متأكد أننا بحاجة إلى خبرة مصر أيضا".

من جانبها، ذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي ثمن ما بلغته العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن محادثات الزعيمين تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد الرئيس خاتشاتوريان بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

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كما تم تبادل الرئيسان وجهات الرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن سبل التكاتف لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان السيسي وصل إلى يريفان اليوم في زيارة رسمية قادما من باكو ضمن جولة إقليمية تشمل الهند أيضا.

المصدر: RT