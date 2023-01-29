مغردون يحتفون بإطلالة ولي العهد السعودي في فورملا إي

احتفى مغردون بتشريف ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، سباق فورملا إي الدرعية 2023 وسط حضور عدد من القادة الخليجيين، إضافة إلى ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس.

وشارك المغردون مقاطع الفيديو والصور للأمير محمد بن سلمان خلال حضوره السباق في الدرعية التاريخية، وتحيته للمشاهدين وحضوره ودعمه للقطاع الرياضي واستضافة الفعاليات والأحداث العالمية على أرض السعودية.

واستضافت الدرعية التاريخية الفعالية العالمية للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بموجب الشراكة طويلة الأمد التي وقعتها السعودية مع القائمين على الحدث لاستضافة البلاد السباق لمدة 10 سنوات، بحسب ما ذكره موقع سبق

إرتكى للصعيبات وشال حملٍ ما حدٍ يشيله



الله يعيينك ويقويك ي ابوسلمان 💚💚💚#محمد_بن_سلمان#محمد_بن_سلمان_في_فورمولا_إيpic.twitter.com/xWNokGPJwF — مقرن بن عبدالرحمن 🇸🇦 (@MbsSmo) January 28, 2023

المصدر: RT