مغردون يحتفون بإطلالة ولي العهد السعودي في فورملا إي
احتفى مغردون بتشريف ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، سباق فورملا إي الدرعية 2023 وسط حضور عدد من القادة الخليجيين، إضافة إلى ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس.
وشارك المغردون مقاطع الفيديو والصور للأمير محمد بن سلمان خلال حضوره السباق في الدرعية التاريخية، وتحيته للمشاهدين وحضوره ودعمه للقطاع الرياضي واستضافة الفعاليات والأحداث العالمية على أرض السعودية.
واستضافت الدرعية التاريخية الفعالية العالمية للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بموجب الشراكة طويلة الأمد التي وقعتها السعودية مع القائمين على الحدث لاستضافة البلاد السباق لمدة 10 سنوات، بحسب ما ذكره موقع سبق
دمت عزًا وفخرًا..سيدي— عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) January 28, 2023
🇸🇦💚🇸🇦#محمد_بن_سلمان_في_فورمولا_ايpic.twitter.com/7cUuwbaMes
إرتكى للصعيبات وشال حملٍ ما حدٍ يشيله— مقرن بن عبدالرحمن 🇸🇦 (@MbsSmo) January 28, 2023
الله يعيينك ويقويك ي ابوسلمان 💚💚💚#محمد_بن_سلمان#محمد_بن_سلمان_في_فورمولا_إيpic.twitter.com/xWNokGPJwF
#محمد_بن_سلمان_في_فورمولا_إي— محمد البقمي. (@hmmda900) January 29, 2023
دُمْت لنا ذُخراً و فخراً 🇸🇦
و دُمنا لك عوناً و درعاً 🇸🇦 pic.twitter.com/KEyVRrCKpr
الأمير #محمد_بن_سلمان_في_فورمولا_إي— نايفكو NAIF (@naifco) January 28, 2023
أنا اشهد #الله_يحفظك_يابو_سلمان 💚 pic.twitter.com/EulBEHVr42
هلا يا سيّد المجد التليد 🇸🇦🙏🏻#محمد_بن_سلمان#فورمولا_إي_الدرعية#محمد_بن_سلمان_في_فورمولا_إيpic.twitter.com/fb5ncBMhNq— عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) January 28, 2023
المصدر: RT