مصدر مسؤول: عدد كبير من الإصابات في زلزال ضرب مدينة خوي شمال غرب إيران

أعلنت طهران أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران مساء السبت، أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات دون تسجيل ضحايا حتى الآن.

وقال مدير عام إدارة الأزمة في محافظة آذربيجان الغربية أمير عباس جعفري إن جميع المستشفيات في مدن المحافظة جاهزة، بما في ذلك أورمية وسلماس وجايباره.

واضاف: أن مستشفيات محافظات أذربيجان الشرقية وأردبيل وزنجان جاهزة ايضا للاستخدام إذا لزم الأمر.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم إرسال فرق التقييم، وفرق الخدمة على الفور لتقدم الإغاثة اللازمة.

وقال جعفري إن الأمطار بدأت تهطل "ونطلب من المواطنين أن يحافظوا على هدوئهم".

وكان زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية مساء اليوم السبت.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة التاسعة و 44 دقيقة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (السادسة و 14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش) في عمق 7 كم من سطح الارض.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)