توقف خدمات شركة الطيران البريطانية "فلايبي"

أوقفت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" خدماتها وتم إلغاء جميع الرحلات حسبما ذكرت السلطات.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة عن النبأ، ودعت العملاء الذين حجزوا رحلات طيران من شركة "فلايبي" إلى عدم التوجه إلى المطارات، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" يوم السبت.

وظهرت ثلاث رحلات طيران مبكرة من بلفاست ورحلتان من برمنغهام ورحلتان من أمستردام عبر موقع "فلايبي" الإلكتروني لرصد حالة الطيران مباشرة في الساعة 5.00 صباحا باعتبارها "ستغادر حسب الجدول".

لكن هيئة الطيران المدني دعت حاملي التذاكر إلى التحقق من موقعها للحصول على أحدث المعلومات.

وقال بول سميث، مدير شؤون المستهلكين في هيئة الطيران المدني: "دائما ما يبعث إخضاع شركة طيران للإشراف الإداري، أي الإفلاس، على الحزن، ونعلم أن قرار "فلايبي" بوقف الخدمات سيكون محزناً لجميع موظفيها وعملائها".

المصدر: د ب أ