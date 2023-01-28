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أرمينيا تعتزم تأسيس التجنيد الطوعي للإناث

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أرمينيا تعتزم تأسيس التجنيد الطوعي للإناث
Legion-Media
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم السبت أن سلطات بلاده تخطط لتأسيس التجنيد الطوعي للإناث في المستقبل القريب.

جاء ذلك في رسالة نشر نصها على موقع الحكومة الإلكتروني، بمناسبة عيد الجيش الذي تحتفل به أرمينيا في 28 يناير من كل عام.

وقال باشينيان في رسالته: في المستقبل القريب، نخطط لإدخال شكل جديد تماما من الخدمة العسكرية هو التجنيد الطوعي للإناث في جمهورية أرمينيا، واليوم يجب أن أقول كلمات امتنان خاصة لأخواتنا اللواتي يخدمن على أساس تعاقدي في جيشنا، بما في ذلك في الوحدات القتالية".

وأضاف باشينيان أنه تجري هناك أيضا عملية استبدال الدورات التدريبية لمدة ثلاثة أشهر بدورات لمدة شهر أو 25 يوما، كما أشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لتجهيز جيش البلاد بأسلحة ومعدات حديثة، و"تحاول تشجيع المصنعين المحليين قدر الإمكان".

المصدر: RT

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