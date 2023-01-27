الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته بعد عملية القدس الشرقية تحسبا لتطورات جديدة

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، الأجهزة الأمنية بضرورة الاستعداد لاحتمال حدوث تطورات جديدة في المنطقة، مطالبا بتكثيف الجهود لحماية المستوطنات والطرق.

وقال غالانت "إن الأجهزة الأمنية سوف تتصرف بصرامة ضد الإرهاب"، متعهدا بأنه "سوف نصل إلى جميع المتورطين في الهجوم".

كما وصف الوزير الهجوم في حي النبي يعقوب بمدينة القدس، وأدى إلى مقتل عدد من الإسرائيليين، بالهجوم الخطير والمحزن،

وأردف: "إن النظام الأمني تحت قيادتي سيتصرف بصرامة ودون مساومة ضد الإرهاب وسيصل إلى جميع المتورطين في الهجوم".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية