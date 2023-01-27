نتنياهو يزور موقع عملية القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته في وقت متأخر من يوم الجمعة لموقع عملية القدس، إنه "سيبدأ مشاوراته وسيجمع الكابينت الأمني قبل أن يعلن عن عدة خطوات".

وذكرت مراسلة RT أن نتنياهو غادر مقر قيادة الشرطة من دون الاجابة عن باقي أسئلة الصحفيين.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن وصول رئيس الحكومة نتنياهو بشكل فوري إلى مكان العملية، هو حدث استثنائي لا يتكرر.

وقال موقع "i24 News" الإسرائيلي في نسخته العربية، إنه وفي أعقاب العملية الدامية في القدس والتي وقعت بالقرب كنيس في حي النبي يعقوب، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا خاصا.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، فإن الوزير يتلقى المعلومات والتقارير العملياتية بصورة متواصلة من قوات الأمن، ومن المتوقع أن يجري قريبا تقييما أمنيا خاصا مع رئيس هيئة الأركان، ورئيس الشاباك، وقوات الأمن الأخرى.

وأشار البيان إلى أن الوزير غالانت بطريق عودته من الولايات المتحدة بعد مشاركته هناك في حفل لحفيده.

ولقي 7 إسرائيليين مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية