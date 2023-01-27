وزارة الخارجية التركية تدين عملية القدس وتصف الهجوم بالإرهابي

دانت وزارة الخارجية التركية، فجر السبت، الهجوم على كنيس يهودي في القدس، الذي أدى إلى مقتل سبعة إسرائيليين، ووصفته بالإرهابي.

وقالت في بيان: "ندين الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي في القدس، مساء يوم 27 يناير والذي أودى بحياة الكثير من الناس".

إقرأ المزيد

وأضافت "نشعر بالقلق من أن تتحول الهجمات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة في المنطقة، إلى دوامة جديدة من العنف، وندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتهدئة ووقف هذه الحوادث".

وتابعت قائلة: "نقدم تعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، ولحكومة إسرائيل وشعبها، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ولقي 7 إسرائيليين مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.

أعلنت "كتائب شهداء الأقصى"، فجر اليوم السبت، أن منفذ عملية القدس يدعى خيري علقم.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "نزف الاستشهادي خيري علقم منفذ عملية القدس، ونعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال بحق جنين ومخيمها الصامد المرابط، ونقول لقادة الاحتلال والمستوطنين أن كل سياسات حكومتكم الإجرامية لن تحميكم من ضربات الثائرين والمقاومين".

ودعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومقاتليها للسير على درب خيري علقم وضرب العدو في كافة أماكن تواجده.

المصدر: RT