السفير الأوكراني في باريس: الدول الغربية تعهدت بتقديم 321 دبابة لأوكرانيا

صرح السفير الأوكراني في باريس فاديم أوميلتشينكو بأن الدول الغربية تعهدت بتقديم 321 دبابة لأوكرانيا.

وقال السفير في حديث لقناة BFMTV الفرنسية، يوم الجمعة: "حتى اليوم أكد عدد من الدول رسميا تسليم 321 دبابة ثقيلة لأوكرانيا. ومواعيد التوريدات مختلفة، لكننا نحتاج إلى هذه المساعدة بأسرع ما يمكن".

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وأضاف أن أوكرانيا تدرك مخاطر تأخر التوريدات لعدة أشهر.

وكانت ألمانيا قد أعلنت عن قرارها تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بتقديم الدبابات الألمانية الصنع لكييف.

وقد أعربت بولندا والنرويج وفنلندا وهولندا وكندا وإسبانيا والبرتغال بإرسال الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم دبابات "أبرامز" وبريطانيا عن دبابات "تشالنجر 2".

كما لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تزويد أوكرانيا بدبابات "لوكلير" الفرنسية.

المصدر: نوفوستي