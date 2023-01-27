باريس: إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يجعلنا طرفا في النزاع

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، أن إمداد باريس أوكرانيا بالأسلحة لا يجعل فرنسا طرفا في النزاع.

وقالت ليجيندر: "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا".

وأضافت: "تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للدفاع المشروع لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وتابعت: "لذلك نحن نرفض مزاعم تورطنا في النزاع".

وأكد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، في وقت سابق إن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط بهدف دفعه لتوريد دبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي