 
مباشر

باريس: إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يجعلنا طرفا في النزاع

أخبار العالم

باريس: إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يجعلنا طرفا في النزاع
Globallookpress Jürgen Schwarzhttpimagebroker.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un37

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، أن إمداد باريس أوكرانيا بالأسلحة لا يجعل فرنسا طرفا في النزاع.

وقالت ليجيندر: "فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا".

وأضافت: "تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للدفاع المشروع لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وتابعت: "لذلك نحن نرفض مزاعم تورطنا في النزاع".

وأكد السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، في وقت سابق إن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط بهدف دفعه لتوريد دبابات "لوكلير" إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا