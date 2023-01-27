لوحة إعلانية وسط برلين تذكّر بمصير الدبابات الألمانية التي زحفت على الاتحاد السوفيتي

ظهرت وسط برلين لوحة إعلانية ضخمة لدبابات ألمانية دمرها الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، ودبابات "ليوبارد" التي تعتزم ألمانيا إرسالها لأوكرانيا وحذرت من أن تلقى نفس المصير.

وأرفق الإعلان الصور بعبارة: "ربما لا داعي لتكرار ذلك؟".

وكان الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، شكك في جدوى إمداد الغرب أوكرانيا بالدبابات وأكد أنها لن تغير شيئا على الأرض، وستحترق كما احترقت في العراق وغيره من مناطق العالم.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعية