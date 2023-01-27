شولتس يشير إلى مسؤولية ألمانيا التاريخية عن الإبادة الجماعية لليهود

أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مسؤولية ألمانيا عن الإبادة الجماعية لليهود، ومسؤولية الألمان التاريخية تجاه اليهود في اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

جاء ذلك في تغريدة للمستشار الألماني على موقع "تويتر" جاء فيها:

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"لن تنسى معاناة 6 ملايين يهودي من الرجال والنساء الأبرياء، ولن تنسى معاناة الناجين. ولضمان استمرار شعارنا (لن يتكرر ذلك مرة أخرى) في المستقبل، نستذكر مسؤوليتنا التاريخية في يوم إحياء ذكرى المحرقة".

ويتم الاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في 27 يناير، حيث حرر الجيش السوفييتي الأحمر معسكر الموت "أوشفيتز" في مثل هذا اليوم من عام 1945، حيث كان "أوشفيتز بيركيناو" أكبر معسكرات الموت التابع للنازيين أحد الرموز الرئيسية للهولوكوست. وقد مات حوالي 1.4 مليون شخص، منهم حوالي 1.1 مليون يهودي في "أوشفيتز" في الفترة من 1941-1945. في المجموع، مات 6 ملايين يهودي، وفي عام 1947 تم إنشاء متحف في موقع معسكر الاعتقال النازي السابق، وفي عام 1979 تم إدراجه في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

المصدر: نوفوستي