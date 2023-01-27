وثيقة من الأمم المتحدة ترصد شكاوى تعذيب في أوكرانيا قبل العملية العسكرية الخاصة

سجلت الأمم المتحدة شكاوى من التعذيب على يد إدارة أمن الدولة في أوكرانيا قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

جاء ذلك في رسالة، حصلت وكالة "نوفوستي" على نسخة منها، لرئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان ماتيلدا بوغنر، موجهة لرئيس إدارة أمن الدولة بتاريخ 13 سبتمبر 2019، جاء فيها:

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"خلال زيارة سجن باخموت رقم 6 (الاسم الروسي – أرتيوموفسك)، أجرى موظفو البعثة محادثة سرية مع غريغوري ميخايلوف، مواليد 24 يونيو 1987، والذي اشتكى من الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة من قبل موظفي جهاز أمن الدولة الأوكراني".

ووفقا للرسالة، فإن المواطن الأوكراني قد تم اعتقاله من قبل إدارة أمن الدولة، ودسوا له سلاحا، وعذّبوه لانتزاع أدلة على ما يزعمون أنه كان عميلا للخدمات الخاصة الروسية، وبعد ذلك تم اختلاق قضية ضده. كما تشير الرسالة إلى حالات أخرى من التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين.

وجاء في الرسالة كذلك: "أود أن ألفت عنايتكم إلى حقيقة أن البعثة قد وثّقت مرارا وتكرارا حالات مماثلة لانتهاك حقوق الأشخاص المحتجزين بتهم تتعلق بالصراعات من قبل إدارة أمن الدولة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك"، فيما أشارت الرسالة إلى أن المعتقلين "الذين تعرضوا للتهديد والترهيب والتعذيب لم يجرؤوا في أغلب الأحيان على الطعن في مثل هذه الأفعال، خوفا على حياتهم وسلامة أحبائهم".

المصدر: نوفوستي