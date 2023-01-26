رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين

أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين، مؤكدة أن ذلك "انتهاك خطر لكلّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وندد أمين عام الرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، يوم الخميس، "بهذا الاعتداء السافر، الذي تسبّب في خسائر جسيمة في الأرواح".

وأهاب في بيان صدر عن الأمانة العامة للرابطة، بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة.

وجدد العيسى التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولا إلى حل قضيته المصيرية، "التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحَّة والمؤلمة".

كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل السريع، "لمنع أي تصعيد خطر يفضي إلى تداعي حل القضية، ومواصلة العنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة، ويعود بجهود السلام للوراء".

المصدر: وفا