قال تاكر كارلسون، مذيع قناة "فوكس نيوز" الشهير، إن الولايات المتحدة وأوكرانيا قد لا تنجوان من محاولات مهاجمة شبه جزيرة القرم واستعادتها من روسيا.

وقال كارلسون خلال تقديم برنامجه على القناة "التجرؤ على استعادة شبه جزيرة القرم من قبضة روسيا؟ أهم ميناء بالنسبة لهم؟ لقد صرح الكرملين في أكثر من مناسبة أن الإقدام على مغامرة كهذه قد ينتهي بنشوب حرب نووية، ولا أرى سببا للتشكيك في ذلك. وتلك الخطة الجديدة المزعومة؟ هل صوت أحد ما لصالحها؟ أنه جنون تام".

وأشار المذيع التلفزيوني إلى أن الولايات المتحدة لتحقيق تطلعاتها الجيوسياسية في أوروبا الشرقية اختارت أن تستأجر واحدة من أكثر حكومات العالم فسادا، حيث استقال العديد من كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب وزير الدفاع ونائب المدعي العام، لأنهم كانوا "فاسدين للغاية" حتى بالنسبة للرئيس فلاديمير زيلينسكي.

في الأسبوع الماضي، خلال كلمة ألقاها فلاديمير زيلينسكي عبر الإنترنت أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد الزعيم الأوكراني قدرته على استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة إذا تلقت القوات المسلحة الأوكرانية دفعة جديدة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جانبه وصف نائب مجلس الدوما، ميخائيل شيريميت، تهديدات زيلينسكي بأنها تدعو للشفقة، وحذر جميع المتورطين في العدوان على روسيا بأنهم سوف يدفعون بالكامل ثمن خططهم العسكرية.

المصدر: ريا نوفوستي