السوداني يعلن توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع فرنسا

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، عن توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي.

وقال السوداني: "قبل قليل، وقّعنا أنا والصديق إيمانيول ماكرون، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات."

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وأضاف: "‏سنواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادّة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما رسمنا وخطّطنا في البرنامج الحكومي."

هذا وقد استقبل ماكرون رئيس الحكومة العراقية الذي يزور باريس لبحث ملفي الطاقة والأمن.

وكان السوداني قد ذكر في وقت سابق عزمه التوجه، يوم الخميس، إلى باريس "بدعوة رسمية" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحدأً على رأس وفد حكومي رفيع، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية "بين البلدين الصديقين"، وسيتم خلالها بحث التعاون في مجالي الطاقة والأمن.

وقال السوداني إن الحكومة التي يقودها منذ ثلاثة أشهر "ستسعى لتفعيل الاتفاقات المُبرمة بين البلدين وخصوصا في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار".

كما يلتقي السوداني أيضا رئيسة الوزراء الفرنسية، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، فضلاً عن عدد من ممثلي الشركات وقطاع الأعمال الفرنسي. بحسب بيان صادر عن مكتبه.

يُشار إلى أن الزيارة ستشهد أيضا توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين وفقاً للقانون العراقي". فضلا عن التباحث المشترك في مجال حماية الآثار وتوقيع الإعلان العراقي الفرنسي في مجال التراث وصيانة الآثار.

المصدر: RT - وكالات