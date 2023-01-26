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بودابست: مفاوضات السلام في أوكرانيا قد تستغرق سنوات

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بودابست: مفاوضات السلام في أوكرانيا قد تستغرق سنوات
Globallookpress
رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان
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رجح رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، أن تستغرق مفاوضات التسوية حول أوكرانيا شهورا أو حتى سنوات.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" تصريحات أوربان، داعيا لإطلاق مُبكر لعملية التفاوض، ومحذرا من خطورة تصعيد النزاع.

يُشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق إنه لا تتوافر حاليا أي ظروف للمفاوضات مع أوكرانيا، سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع.

كما لفت بيسكوف إلى أنّ هذا يتضح من تصريحات كييف أو من العلل القانونية للسلطات الأوكرانية حول استحالة التفاوض.

المصدر: RT

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