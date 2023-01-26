إسرائيل توثق رشق الفلسطينيين قواتها بالزجاجات الحارقة في الضفة الغربية (فيديو)

نشرت قناة "كان" مشاهد التقطتها طائرات إسرائيلية وثقت رشق الفلسطينيين قوات الجيش الإسرائيلي بالزجاجات الحارقة، خلال المداهمات التي نفذها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ صباح الخميس "عملية في مخيم جنين ضد نشطاء من الجهاد الاسلامي".

وأضاف "أثناء محاولة اعتقال مطلوبين يشتبه بتورطهم مؤخرا في عمليات إرهابية واسعة النطاق، قُتل عدد منهم في تبادل لإطلاق النار مع قواتنا".

وأكد الجيش في بيان أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في تبادل إطلاق نار فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على آخرَين كانا يفران من المكان، إضافة إلى مشتبه به سادس داخل مبنى وفلسطينيين آخرين.

وأشار إلى أنه لا توجد خسائر في صفوف قواته.

وبذلك يرتفع إلى 29 عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

المصدر: RT + وكالات