قتل شمّاسا وأصاب كاهنا.. السلطات الإسبانية تكشف هوية منفذ هجوم مدينة ألخيسيراس

كشفت السلطات الإسبانية أن الموقوف على خلفية هجومين بسلاح أبيض على كنيستين في جنوب البلاد أسفرا عن مقتل شمّاس وإصابة كاهن الأربعاء، صدر بحقه أمر ترحيل في يونيو 2022.

وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية بأن المشتبه به، وهو شاب مغربي يبلغ 25 عاما، لم تصدر بحقه إدانات جنائية أو إرهابية سابقة في إسبانيا أو الدول الحليفة ولم يخضع للمراقبة الأمنية.

وأضاف "فتح إجراء ترحيل بحقه في يونيو، لكن لأنه إجراء إداري لم يكن التنفيذ فوريا.

وفتشت الشرطة منزل المشتبه به في ساعة مبكرة من صباح الخميس وضبطت كل أغراضه التي يجري تحليلها.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه كان يعيش بجانب الكنيستين اللتين تقعان قرب ميناء الجزيرة الخضراء بمنطقة الأندلس جنوب إسبانيا.

ووقع الحادث مساء الأربعاء عندما اقتحم مهاجم يحمل ساطورا كنيستين متجاورتين في الجزيرة الخضراء، ما أسفر عن مقتل شمّاس وإصابة كاهن بجروح بالغة.

وأوقفت الشرطة المهاجم في مكان الحادث، فيما فتحت النيابة تحقيقا في شبهة الإرهاب.

المصدر: أ ف ب