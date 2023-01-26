سياسي فرنسي: ضغوط على ماكرون لكي يرسل دبابات إلى أوكرانيا

قال السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو،إن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط بهدف دفعه لتوريد دبابات Leclerc إلى أوكرانيا.

يوم الأحد الماضي، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بتوريد الأسلحة الأخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات Leclerc.

Il paraît que Macron est « sous pression » pour envoyer nos chars Leclerc à Zelensky.



Alors nous aussi mettons-le sous pression !

Pour la Paix, contre l’escalade folle vers la 3è guerre mondiale : #PasDeCharLeclercPourZelensky ! Merci de relayer en masse ! — Florian Philippot (@f_philippot) January 26, 2023

وأضاف فيليبو في تغريدة على تويتر: "على ما يبدو، يتعرض ماكرون لضغوط لدفعه لإرسال دبابات Leclerc إلى زيلينسكي".

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ودعا فيليبو في هذا الصدد، إلى القيام بعكس ذلك والضغط على ماكرون حتى لا يرسل الدبابات إلى أوكرانيا.

وقال: "نحن نؤيد السلام ونعارض التأجيج المجنون للنزاع، الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة: لا ترسلوا أي دبابات لزيلينسكي".

ويشار إلى أن فرنسا، أرسلت مؤخرا إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر من طراز TRF1 من عيار 155 مم، ومنظومتي دفاع جوي من طراز كروتالي. وتلقت أوكرانيا بالفعل كذلك 18 بطارية مدفعية من طراز CAESAR من فرنسا.

المصدر: نوفوستي