 "بوليتيكو" توضح لماذا يرسل الغرب السلاح لأوكرانيا بشكل تدريجي

قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن الدول الغربية تتعمد توريد الأسلحة والمعدات الحربية، بشكل تدريجي لسلطات كييف، حتى لا تثير رد فعل "كبير" من جانب روسيا.

ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسي رفيع المستوى من إحدى الدول الأوروبية، القول إنه "بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا في أوائل عام 2022 ، اتفق الحلفاء الغربيون على اعتماد سياسة غير مكتوبة بعدم تزويد أوكرانيا على الفور بحزمة كاملة من الأسلحة بسبب مخاوف من "التسبب في رد فعل قوي من جانب روسيا".

ووفقا للصحيفة، تلخصت الفكرة، في أن الغرب يجب أن يقدم الدعم بشكل تدريجي، مع تقييم رد فعل روسيا على كل خطوة.

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وأضاف الدبلوماسي: "تعتقد العديد من الدول الغربية أنه لو تم تزويد أوكرانيا بكل المعدات التي طلبتها منا في المرحلة الأولى من الحرب، كان رد فعل روسيا سيكون قويا، وقد يشمل ذلك الأسلحة النووية ".

ووصف الدبلوماسي الأوروبي، هذا المسلك الغربي "بعملية الاعتياد".

ونوه بأنه كان لهذه الاستراتيجية اتجاه بطيء ولكن متصاعدا بشكل مطرد في مجال تقديم الدعم العسكري، والذي وصل مؤخرا إلى الدبابات وصواريخ باتريوت، وتبقى عملية توريد الطائرات الحربية مجرد وقت وليس أكثر.

المصدر: نوفوستي