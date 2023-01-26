برلمانية: أوروبا حاليا بالنسبة لواشنطن مثل أمريكا اللاتينية سابقا

قالت سيفيم داغديلين عضو البوندستاغ عن حزب اليسار الألماني، إن قرار سلطات بلادها بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بذلك، يعتبر خطأ تاريخيا.

وأشارت داغديلين، التي تمثل بلادها في المجلس البرلماني لحلف شمال الأطلسي، إلى ضرورة الاعتماد على الدبلوماسية بدلا من ضخ السلاح إلى أوكرانيا.

وأضافت في حديث لقناة Democracy Now!: "قرار إرسال الدبابات القتالية إلى أوكرانيا، قرار خاطئ تاريخيا. وتحقق بسبب ضغط إدارة جو بايدن على ألمانيا".

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ووفقا لها، تدل استطلاعات الرأي العام على أن غالبية الألمان يعارضون هذا القرار، الذي يلبي حصرا مصلحة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، لأن ألمانيا ستضطر لاحقا لاستيراد الدبابات من الولايات المتحدة.

وقالت البرلمانية الألمانية:" أقولها بكل صراحة، لا يوجد حلفاء للولايات المتحدة، هذه الدولة تخدم فقط مصالحها الذاتية".

وشددت البرلمانية، على أن أوروبا حاليا بالنسبة للولايات المتحدة، مثل أمريكا اللاتينية في السبعينيات، "قارة يمكنك أن تفعل فيها ما تريد".

ونوهت بأن القرار بشأن الدبابات "لن يغير أي شيء بالمعنى العسكري، لأن روسيا سترد حتما".

المصدر: نوفوستي