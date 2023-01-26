"تهانينا بالعودة".. السفارة الأمريكية في موسكو تنشر أول صورة للسفيرة الجديدة بعد وصولها
Sputnik
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نشرت السفارة الأمريكية في موسكو عبر "تويتر" أول صورة للسفيرة الجديدة لين تريسي بعد وصولها إلى العاصمة الروسية فجر الخميس.
وأرفقت السفارة الصورة بعبارة "تهانينا بالعودة إلى روسيا، أيتها السفيرة تريسي!"، في إشارة إلى كونها قد شغلت منصب نائب السفير لدى روسيا في الفترة بين عامي 2014 و2017.
С возвращением в Россию, посол Трейси! #ПосолСША#ПосолТрейсиhttps://t.co/TiYxwhVWQCpic.twitter.com/nwtNLbou15— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) January 25, 2023
وأصبحت تريسي أول امرأة تتولى رئاسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو.
المصدر: RT