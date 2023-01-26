موقوف: المخابرات الأوكرانية تجبر المدنيين على ممارسة التخريب ضد روسيا

قال المدعو أندريه، وهو من سكان مقاطعة خيرسون اعتقله رجال الأمن الروسي، إن المخابرات الأوكرانية جندته للعمل ضد روسيا في مارس عام 2022.

وأشار أندريه إلى أن رجال الأمن الأوكراني، يقومون بتجنيد العملاء من بين سكان المقاطعة، ويجبروهم من خلال الابتزاز والرشوة، على تنظيم أعمال معادية لروسيا وتخريب العملية التعليمية في مدارس المنطقة.

وزعم أنه، وافق على التعاون مع المخابرات الأوكرانية بسبب مخاوفه على حياة وصحة أطفاله الذين يعيشون في المنطقة التي تسيطر عليها سلطات كييف.

وأضاف: "بعد الضغط من جانب رجال الأمن الأوكراني، اضطررت للموافقة على التعاون معهم، لأنهم هددوا بقتل عائلتي. واستلمت منهم بعض المال لشراء أعلام ولافتات لتجمعات مناهضة لروسيا. كما حصلت منهم على المال لتنظيم احتجاجات بمشاركة المعلمين ضد برنامج التعليم الروسي".

ونوه أندريه، بأن مهمته كانت تكمن في تنظيم التجمعات الاحتجاجية مع استخدام الأعلام الأوكرانية وبمشاركة معلمي المدارس الذين كان يجب عليهم الإعلان عن معارضتهم للمناهج التعليمية الروسية.

من جانبه، قال مصدر في الهيئات الأمنية الروسية المختصة، لمراسل "نوفوستي"، إن الغرب يقوم عبر بلدان البلطيق وبولندا وجمهورية التشيك، بتمويل عملاء المخابرات الأوكرانية الذين ينظمون عمليات إرهابية في مقاطعة خيرسون.

وذكر المصدر أنه يتم نقل هذه الأموال إلى أراضي المقاطعة بواسطة متطوعين يتسللون إليها عبر الممرات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي