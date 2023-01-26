وزير السياحة التركي يبحث مع وزيرين سعوديين تعزيز التعاون

بحث وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، مع نظيره السعودي أحمد الخطيب، سبل تعزيز الإمكانات السياحية بين البلدين.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الوزير أرصوي في إطار زيارته الرسمية إلى السعودية: "التقيت بأحمد الخطيب وزير السياحة السعودي في الرياض، وقمنا بتقييم الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة الإمكانات السياحية العالية بين البلدين".

وأشار إلى أنه عقد لقاء مثمرا أيضا مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح بخصوص توسيع الاستثمارات السياحية بين تركيا والسعودية.

وأعرب أرصوي عن شكره للوزيرين السعوديين على حسن الحفاوة وكرم الضيافة.

المصدر: "الأناضول"