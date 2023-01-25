ماذا قال بومبيو عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مذكراته؟

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "يقود أكبر إصلاح ثقافي في تاريخ المملكة" ويصفه بـ"شخصية تاريخية حقا على المسرح العالمي".

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن بومبيو قال في مذكراته التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي، بعنوان "لا تعطي شبرا: القتال من أجل أمريكا التي أحبها"، إن الأمير محمد بن سلمان "يقود أكبر إصلاح ثقافي في تاريخ المملكة" وهو "شخصية تاريخية حقا على المسرح العالمي".

ورأى بومبيو أن السعودية تعاملت وبخطوات سريعة ومعلنة مع قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحاكمت المتهمين وأصدرت أحكاما بحق المتورطين، حتى إغلاق الملف، بحسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

كما انتقد ردة الفعل المبالغ فيها في الداخل الأمريكي، واصفا ذلك بـ"الغضب الزائف" الذي "غذته بعض وسائل الإعلام".

المصدر: "عكاظ" + "واشنطن بوست"