"الاتحاد الإفريقي": يجب أن نتعلم كيف نطعم أنفسنا ونكون سلة إطعام العالم

قال رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، إنه يجب على إفريقيا، التي تمتلك أكثر من 60 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، أن تتعلم كيف تطعم نفسها وأن تساعد بذلك في إطعام العالم.

وأعلن سال، الذي يترأس دولة السنغال، اليوم الأربعاء، في كلمته بالمركز الدولي للمؤتمرات في ديامينياديو خلال افتتاح "قمة داكار 2 - إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والمرونة".

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وقال: "تقف إفريقيا على مفترق طرق في مواجهة أزمة غير مسبوقة. لقد أصبحت قضية السيادة الغذائية حاجة ملحّة."

وشدّد سال على أن دول القارة تتحمل وطأة التأثير التراكمي لتغير المناخ ووباء فيروس كورونا والحرب الكبرى – النزاع الروسي - الأوكراني."

وأضاف: "لذلك، يجب أن تتعلم إفريقيا كيفية إطعام نفسها والمساهمة في إطعام العالم، لأن القارة لديها الإمكانات."

وخلص إلى القول: "يبلغ عدد سكان إفريقيا 1.4 مليار نسمة، يعيشون على مساحة أكثر من 30 مليون كيلومترمربع. وتمتلك القارة أكثر من 60 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة وغير المستصلحة في العالم، وموارد المياه الغنيّة. ولكن المفارقة هي أن إفريقيا تواصل استيراد معظم المنتجات التي تحتاجها للتغذية."

المصدر: تاس