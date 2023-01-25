ترامب يشارك في احتفال انتخابي لأول مرة منذ إعلان ترشحه

من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في احتفال انتخابي في ولايتي نيو هامبشاير وساوث كارولينا، وذلك في أول مشاركة له بالحملة الانتخابية منذ إعلان ترشحه للرئاسة.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأنه في ساوث كارولينا، يؤيد الحاكم هنري ماكماستر والسناتور ليندسي غراهام حملة ترامب الرئاسية، وسط ترجيحات بأن حاكمة الولاية السابقة والسفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هالي أن تترشح.

أما في نيو هامبشاير، سيلقي ترامب الخطاب الرئيسي في الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري للولاية صباح يوم السبت.

وتظهر الجولة الأخيرة من الاقتراع العام أن ترامب يتقدم على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بهوامش كبيرة.

وهذا تحول ملحوظ عن استطلاعات الرأي التي أجريت مباشرة بعد الانتخابات النصفية، من نوفمبر إلى ديسمبر 2022، والتي في المتوسط أعطت ديسانتيس ميزة صغيرة.

ويعتقد الجمهوريون أن فضيحة الوثيقة السرية التي تلاحق الرئيس جو بايدن كانت هدية للرئيس السابق.

المصدر: axios