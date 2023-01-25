لافروف: نجري عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا لإزالة التهديدات المباشرة لأمن بلادنا

قال وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأنغولي، اليوم الأربعاء، إن هدف العملية العسكرية الخاصة هو إزالة التهددات المباشرة لأمن روسيا .

وأضاف لافروف أن الغرب يستخدم أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية علنية تجاه السكان الناطقين باللغة الروسية.

وقال لافروف الذي بدأ الاثنين الماضي جولة إفريقية كانت أول محطة فيها جنوب إفريقيا ثم مملكة إسواتيني، قبل أن يصل اليوم إلى أنغولا، إنه و"بناء على طلب زملائنا، شاركنا تقييماتنا لآخر التطورات فيما يخص الوضع في أوكرانيا".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "الإجراءات التي اتخذها الغرب، خلقت خلال سنوات عديدة أسبابا لاستخدام أوكرانيا بشكل مباشر كأداة لحرب هجينة شاملة ضد بلدنا".

المصدر: نوفوستي